Fußball-Landesliga Holzheim kassiert deftige Heimniederlage

Und die Vorzeichen waren auch gut, denn nach den großen Personalproblemen der vergangenen Wochen und Monate konnte Holzheim immerhin dieselbe Startformation ins Rennen schicken wie gegen Kapellen. Doch für Sicherheit sorgte das nicht. „Wir haben viel zu viele Fehler gemacht, das kenne ich so von meiner Mannschaft gar nicht. Alle drei Gegentore sind aus unseren Fehlern entstanden“, konstatierte Derakhshan. In Rückstand gerieten die Gastgeber schon in der siebten Minute durch Yuichiro Kichize, nach einer guten halben Stunde stellte Anes Danijali auf 2:0 für die Unterrather. „Der Gegner hat uns gezeigt, wie man mit einfachen Mitteln und großem kämpferischen Einsatz erfolgreich sein kann“, erklärte Derakhshan. Ein gutes Beispiel dafür war das 3:0 der SG, bei dem Zissis Alexandris mit einem langen Ball so gut in Position gebracht wurde, dass er sich den Ball nur noch zurechtlegen musste, um ihn dann genüsslich aus 25 Metern in den Winkeln zu zirkeln. Weiter geht’s für Holzheim am Donnerstag mit dem schweren Auswärtsspiel beim Cronenberger SC.