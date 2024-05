Fußball-Landesliga Holzheim kann sich in Solingen Platz sechs holen

Während der VfL Jüchen/Garzweiler und der SC Kapellen ihr direktes Duell vom 36. Spieltag der Landesliga bereits am Mittwoch gespielt haben (2:2), ist die Holzheimer SG als Dritter Vertreter aus dem Fußballkreis Grevenbroich/Neuss erst am Sonntag an der Reihe. Es geht zum DV Solingen, wo Holzheim mit einem Sieg den sechsten Tabellenplatz erobern könnte.