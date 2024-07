Wechselbörse Fußball-Landesliga Holzheim in der Rolle des Gejagten

Während an den letzten Tagen der Abmeldefrist bei so manchem Amateurverein sicher noch mal Hektik aufgekommen sein dürfte, um vielleicht doch noch den einen oder anderen Spieler von einem Wechsel zu überzeugen und sich als Voraussetzung fristgerecht beim bisherigen Klub abzumelden, konnte der heimische Fußball-Landesligist Holzheimer SG dem 30. Juni ganz gelassen entgegensehen. So gelassen, dass am Sonntag schon das erste Training der Vorbereitung über die Bühne gehen konnte.