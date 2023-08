Fußball-Landesliga Holzheim im Dauerfeiermodus

Auch im Match gegen Remscheid zeigte sich, dass es den Holzheimern gelungen ist, im Sommer aus der Not eine Tugend zu machen. Sie stellten eine junge und hungrige Mannschaft mit vielen talentierten Spielern zusammen, die verständlicherweise noch nicht perfekt eingespielt sein kann, aber schon erstaunlich weit zu sein scheint. Auch die Leistungsdichte ist allem Anschein sehr hoch, bei einem Kader mit weit über zwanzig Mann kann Derakhshan bislang wechseln, ohne Qualitätseinbußen in Kauf nehmen zu müssen. Bei der angesichts von 20 Mannschaften in der Gruppe langen Saison ist das sicher nicht zu unterschätzen. Doch so gut die aktuelle Lage auch ist, Hamid Derakhshan ist sich bewusst, dass das kein Selbstläufer war. Er und seine Mitstreiter in der Abteilungsleitung und der sportlichen Führung mussten im Sommer mächtig reinklotzen. „Das war schon verdammt viel Arbeit. Aber anders geht es in einem Verein wie Holzheim mit den eingeschränkten Möglichkeiten nun mal nicht“, betont der HSG-Coach. Der bisherige Saisonverlauf zeigt, dass die Holzheimer Verantwortlichen bei den Neuverpflichtungen einen guten Riecher bewiesen haben.