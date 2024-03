Fußball-Landesliga Holzheim holt zwei Rückstände in Remscheid auf

„Das war ein tolles Fußballspiel, sehr rasant mit vielen Zweikämpfen und Chancen auf beiden Seiten. Beide Mannschaften haben alles reingeworfen“, meinte HSC-Coach Hamid Derakhshan, der sich ein wenig darüber ärgerte, dass sein Team nicht kurz vor Schluss die große Chance zum Sieg nutzte. Der eingewechselte Dominik Klouth hätte im Strafraum nur quer auf den völlig freistehenden Hiromasa Kawamura passen müssen. Doch auf dem holprigen Rasen im Remscheider Röntgen-Stadion versprang der Ball, so dass Klouth es nicht gelang, den Japaner in Szene zu setzen. Besser ins Spiel gefunden hatten die Gastgeber, die entsprechend früh durch Ahmed Al Khalil (7.) in Front gegangen waren. Dass die HSG aber nach einer Viertelstunde im Spiel angekommen war, brachte der von Kapitän Pascal Schneider verwandelte Strafstoß zum 1:1 (22.) Ausdruck. Auch vom 1:2 (56.) durch Patrick Posavec ließen sich die Holzheimer nicht schocken. Bei einem Vorstoß von Maurice Heylen ging Defensivmann Simon Büchte ganz weit mit nach vorne und staubte zum 2:2-Endstand (63.) ab.