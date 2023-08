Fußball-Landesliga Holzheim holt noch einen Ex-Profi für den Sturm

„Wir sind unfassbar glücklich und stolz, Stephané Mvibudulu verpflichten zu können. Die sportliche Führung und das Trainerteam haben sich sehr um den Spieler bemüht und es wurden kreative Lösungen geschaffen. Stephané hat richtig Lust auf die Aufgabe bei der HSG und er möchte uns helfen, die gesteckten Ziele zu erreichen. Im Offensivbereich könnte er ein absoluter Unterschiedsspieler sein. Wir freuen uns alle auf seine ersten Einsätze“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Laut Derakhshan sei Mvibudulus Spielerberater auf den Verein zugekommen und nach guten Gesprächen habe die HSG dem gebürtigen Kongolesen eine berufliche Perspektive anbieten können. Der inzwischen 30-Jährige hat laut HSG neun Partien für 1860 München in der 2. Liga absolviert, war 42-mal in der 3. Liga für die Stuttgarter Kickers, SV Wehen Wiesbaden und die SG Sonnenhof Großaspach im Einsatz und kickte 125-mal in der Regionalliga für 1860 München, RW Erfurt, Lokomotive Leipzig und Chemie Leipzig. Hinzu kommen neun Partien in der vorigen Saison der Regionalliga West beim 1. FC Bocholt. „Auf der Mittelstürmerposition waren wir nur mit Dominik Klouth quantitativ dünn besetzt, da haben wir noch gesucht“, erklärt Hamid Derakhshan. Ihr nächstes Spiel bestreiten die Holzheimer am Sonntag in Wermelskirchen.