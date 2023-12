Fußball-Landesliga Holzheim holt zum dritten Mal in Folge ein Unentschieden

„Das Einzige, was heute nicht gepasst hat, war das Ergebnis. Die Jungs haben sehr gut gespielt, sich aber nicht für ihre Dominanz und die herausgespielten Chancen belohnt“, erklärt HSG-Coach Hamid Derakhshan, der eindringlich schilderte, wie sein Team aus einem Meter übers Tor schoss, aus drei Metern daneben und einen Freistoß an den Außenpfosten setzte. Zudem zeigte Gäste-Keeper Simon Joereßen, dass er ein Meister seines Fachs ist, indem er zwei Distanzschüsse der Holzheimer exzellent entschärfte. So brauchten die Gastgeber eine Standardsituation, um 1:0 (26.) in Führung zu gehen. Dennis Höfling staubte nach einer Ecke ab, nachdem ein erster Versuch abgewehrt worden war.