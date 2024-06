Fußball-Landesliga Holzheim holt einen Spieler vom KFC Uerdingen

Wobei Odenthal im Rhein-Kreis Neuss kein Unbekannter ist. Bevor der gebürtige Neurather auszog, um als Profi sein Geld zu verdienen, kickte er in der Jugend für den BV Wevelinghoven und den SC Kapellen, bevor er in der A-Jugend zum Bonner SC wechselte. Nach einem Engagement in der U23 von Borussia Mönchengladbach kam er viel herum, spielte unter anderem in der 3. Liga für den VfL Osnabrück. In seiner Zeit als Spieler von RW Oberhausen in der Regionalliga versuchte er sich zunächst als Co- und später dann auch mal als Cheftrainer des BV Wevelinghoven. Die Landesliga ist für den inzwischen 31 Jahre alten Odenthal neues Terrain.