Fußball-Landesliga Holzheim hat Umbruch gut gemeistert

Mit einem Unentschieden (Fortuna Dilkrath) und einer Niederlage (MSV Düsseldorf) aus den beiden ersten Rückrundenspielen musste die Holzheimer SG in der Fußball-Landesliga mit einem Dämpfer in die Winterpause gehen. Schließlich hatte sie aus diesen beiden Partien zu Saisonbeginn sechs Punkte geholt und war anschließend mit vier weiteren Siegen zwischenzeitlich an die Tabellenspitze gestürmt. Und das, obwohl es im Sommer einen großen Umbruch zu verkraften gegeben hatte. Deswegen will sich Trainer Hamid Derakhshan auch gar nicht den Gesamteindruck vom durchwachsenen Jahresausklang trüben lassen. Sein Team ist als Sechster in die Winterpause gegangen.