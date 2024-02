Fußball-Landesliga Holzheim froh über das Comeback seines Capitano

SC Kapellen (2.) - DV Solingen (11.). Bei den Kapellenern sind sie alles in allem zufrieden mit der Vorbereitung, auch wenn der Wintereinbruch im Januar den Plan ziemlich durcheinanderwirbelte. Hinzu kam, dass Trainer Fabian Nellen Vater geworden ist und eine ganze Zeit raus war. „Ich stand aber die ganze Zeit in engem Austausch mit meinen Co-Trainern. Jetzt bin aber froh, dass ich wieder dabei bin“, sagt Nellen, der aber zugibt, dass einige Themen in der Winterpause auf der Strecke geblieben sind. „Doch nach unserer starken Hinrunde bestand nicht die ganz große Not, so wie es ist, ist es in Ordnung“, meint Nellen, dem insbesondere die jüngsten Testspiele gefielen. Selbst dem 1:4 beim Oberligisten KFC Uerdingen, das er sich per Video zu Gemüte führte, konnte er mit Blick auf eine gute erste Hälfte etwas Positives abgewinnen. Zuletzt konnte der SCK mit dem 5:1 beim Bezirksligisten Rather SV noch mal etwas fürs Selbstvertrauen tun, doch klar ist auch, dass am Sonntag ein ganz anderes Kaliber wartet. Zu Gast ist der DV Solingen, der sich zwar im Abstiegsstrudel befindet, doch genau aus diesem Grund im Winter den Kader umstrukturiert hat. Einige Spieler wurden aussortiert, dafür viel Qualität dazu geholt. Die vier Neuen verfügen alle über Oberligaerfahrung.