Fußball-Landesliga Holzheim freut sich auf Herausforderung in Remscheid

Gleich mehrere Gründe sprechen dafür, dass das eine noch deutlich anspruchsvolle Aufgabe als die gegen Mennrath werden könnte. Schließlich waren die Remscheider so etwas wie ein Geheimfavorit auf den Aufstieg und rangieren jetzt als Fünfter einen Platz und drei Punkte vor den Holzheimer in der Tabelle. Entsprechend verfügen sie über einen sehr ausgeglichen stark besetzten Kader und auch Trainer Ferdi Gülenc hat sich einen guten Namen gemacht. „Er macht nicht nur Standard, sondern hat gute individuelle Ideen“, sagt Derakhshan über seinen Kollegen. Ein Plus der Remscheider ist auch noch die tolle Atmosphäre in ihrem altehrwürdigen Röntgen-Stadion. Doch vor alle dem ist den Holzheimern nicht bange, sie freuen sich auf die Herausforderung. Hilfreich, um die zu bestehen, ist, dass in Sera Suzuki nach Verletzung und Hiromasa Kawamura nach Gelbsperre zwei Spieler in den HSG-Kader zurückehren.