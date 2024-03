Fußball-Landesliga Holzheim fehlt es an Effektivität

Fortuna Dilkrath - SC Kapellen 2:1 (2:0). Nach dem Gala-Auftritt gegen Hilden II war es ein Nachmittag zum Vergessen für den SC Kapellen bei stark abstiegsbedrohten Dilkrathern. Los ging es damit, dass die Gastgeber den Kapellenern kurz nach der Ankunft offenbarten, dass sie mit ihnen auf den Natur- statt auf den berüchtigt kleinen Kunstrasen nebenan gehen. Damit war schon mal eine ganze Woche spezielle Vorbereitung für die Katz‘. „Wenn das Spiel auf Kunstrasen angemeldet ist, gehen wir davon aus, dass wir auch dort spielen. Dass es dann nicht so kommt, finde ich nicht ganz sauber“, meinte SCK-Coach Fabian Nellen, der in dem holprigen Geläuf aber nicht den Grund für die schmerzliche Niederlage suchen wollte. „Wir haben einfach kein gutes Spiel gemacht. Vor allem sind wir wie schon in Süchteln überhaupt nichts gut ins Spiel gekommen. Darüber müssen wir sprechen“, meinte Nellen. Das erste Kuriosum ereignete sich in der dritten Minute, als die Gastgeber in Führung gingen, ohne einmal wirklich am Ball gewesen zu sein. Einen Pass auf Thomas Lavia wollte der halbhoch zu Torwart Tobias Schriddels zurückspielen, doch das Spielgerät sprang so unglücklich auf, dass er über Schriddels hinweg zum 1:0 für die Fortuna ins Tor ging.