Fußball : HSG-Trainer fordert den „Big Fight“

Beobachtet von den Trainern Thomas Rodoniklis, Hamid Derakhshan und Stefan Schellenberg (Mitte v.l.) haut sich Dennis Brune (20) voll rein. Genau das ist das Rezept der HSG für das Spiel gegen St. Tönis. Foto: Andreas Woitschützke

Rhein-Kreis Holzheim empfängt Aufstiegskandidat St. Tönis, Kapellen spielt schon am Freitag.

Ein bisschen traurig wirkt Jörg Ferber schon. Nach dem Abgang von Oliver Seibert hatte er beim Fußball-Landeligisten SC Kapellen für rund zwei Monate neben seinen Aufgaben als Sportlicher Leiter den Trainerjob übernommen. „Das hat mir Spaß gemacht, eine tolle Aufgabe.“ Doch mit der Verpflichtung von Friedhelm „Juppi Schmitz“ (53) kann er sich wieder auf seine eigentliche Arbeit konzentrieren – und er stellt klar: „Dass ich jetzt als Trainer aufhöre, hat nichts mit den beiden Niederlagen gegen Holzheim und Sonsbeck zu tun. Das könnte sich in in Zukunft mal wieder ändern, aber in der jetzigen Situation hatte ich nie vor, in Kapellen Trainer zu werden. Oliver Seibert, der für mich nach wie vor einer der besten Trainer im Kreis ist, hatte mich nach Kapellen geholt und es war nie mein Plan, ihn als Trainer zu beerben. Das zu sagen, ist mir wichtig.“

Mit Juppi Schmitz schlage der Verein, erklärt Ferber, ganz bewusst einen neuen Weg ein: „Er ist einer aus Kapellen, den die Kapellener kennen.“ Zum Debüt ist der neue Coach mit seiner Truppe am Freitag (20 Uhr) beim Aufsteiger SGE Bedburg-Hau im Einsatz. Ein schwerer Gang. Niemand an der Erft denkt gerne zurück ans Hinspiel, dass der hochüberlegene SCK extrem unnötig mit 1:3 verloren hatte. Zudem bleibt die personelle Lage angespannt: Goalgetter Alexander Hauptmann steht Schmitz in dieser Saison wohl ebenso nicht mehr zur Verfügung wie Manu Ioannidis, dazu fallen Nils Mäker und David Dygacz noch länger aus. Am Freitag definitiv nicht dabei sind auch die gesundheitlich angeschlagenen Timo Welky und Kapitän Janik Röber. Vor allem in der Abwehr, wo Nils Dübbert der einzig verbliebene Innenverteidiger ist, sowie im Sturrmzentrum, wo weit und breit kein Ersatz für Alexander Hauptmann in Sicht ist, drückt der Schuh.

Info SCK-Torhüter Nico Bayer wird am Sonntag 30 Geburtstag Die SCK-Kicker quälen sich auf eigenen Wunsch durch den Freitagabendverkehr nach Kleve zum Match bei der SGE Bedburg-Hau. Denn so haben sie den Rücken frei für die Feier ihres Keepers Nico Bayer, der am Sonntag 30 wird. Niederrheinpokal In der ersten Runde setzte der SC Kapellen am 2. August mit 5:3 in Bedburg-Hau durch.

Bei der Holzheimer SG ist die Stimmung nach den Siegen über Fichte Lintfort (2:1) und in Kapellen (3:0) prächtig, doch der neue Coach Hamid Derakhshan weiß natürlich auch, dass es noch ein weiter Weg bis zum Klassenverbleib ist. Weil auch der SV Hönnepel/Niedermörmter mit sieben Punkten aus drei Partien ins Jahr gestartet ist, ist die HSG am für sie spielfreien Karnevalswochenende sogar wieder auf Abstiegsplatz 15 zurückgefallen. Auch darum haben die Neusser während der Pause weiter Vollgas gegeben. Hamid Derakhshan: „Nur eine Einheit ist ausgefallen, dafür haben wir intensiver und länger trainiert. Um im Spielrhythmus zu bleiben, haben wir die Intensität mit vielen unterschiedlichen Trainingsformen in wechselnden Kleingruppen hochgehalten.“

Auch auf den Gegner hat der fleißige Coach seine Schützlinge akribisch vorbereitet. Das ist sicher gut, schließlich stellt sich am Sonntag (Anstoß 15.30 Uhr) in der Teutonia St. Tönis der Tabellenzweite auf der Anlage an der Reuschenberger Straße vor. Der vom Ex-Profi Bekim Kastrati betreuten Mannschaft hatten die Holzheimer im Hinspiel ein 2:2-Unentschieden abgetrotzt. Seine Erkenntnisse speist Derakhshan zusätzlich aus drei Spielbeobachtungen. Darum weiß er, „wie der Gegner sein Pressing aufbaut, was dessen Lieblingsseite ist und was dessen schwache Seite ist.“ Trotzdem steht für ihn fest: „Das ist eine sehr, sehr herausfordernde Aufgabe für uns. Wir haben nur dann den Hauch einer Chance, wenn wir einen Big Fight abliefern. Aber unsere Jungs sind gut darin, zu kämpfen, zu kämpfen, zu kämpfen ...“