Fußball Holzheim empfängt Profis von Fortuna Düsseldorf

Die extrem verstärkte Landesliga-Mannschaft der Holzheimer SG bekommt schon ganz früh einen echten Härtetest serviert. Denn am Sonntag, 7. Juli, kommt Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf zu einem Testspiel nach Neuss. Gespielt wird allerdings nicht auf die Johann-Dahmen-Sportanlage an der Reuschenberger Straße, sondern auf der Ludwig-Wolker-Anlage in Neuss-Pomona, weil an diesem Wochenende Schützenfest in Holzheim ist. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.