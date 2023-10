Fußball-Landesliga Holzheim empfängt Monheim zum Topspiel

Doch bei aller Wertschätzung für den Gegner, sowohl der biblische als auch sein Vergleich mit dem Profifußball lassen durchblicken, dass Derakhshan seiner Mannschaft auch in dieser Partie eine Überraschung zutraut. „Wir müssen einen riesigen Aufwand betreiben, um unsere Nachteile ausgleichen zu können. Doch wenn sich beiden Teams gegenüberstehen, kommt es darauf an, wer besser performt. Wir werden laufen, kämpfen und unsere Geschlossenheit in die Waagschale werfen“, verspricht der Holzheimer Trainer. Nach den vielen guten Leistungen seiner jungen, im Sommer in weiten Teilen neu formierten Mannschaft hofft er am Sonntag auf den nächsten Entwicklungsschritt. Dass die Holzheimer so gut dastehen, hat auch etwas damit zu tun, dass sie die qualitative Breite im Kader so deutlich gesteigert haben, dass es bislang meist gelungen ist, alle personellen Probleme zu kompensieren. Auch jüngst beim spektakulären Derbysieg in Jüchen. Hamid Derakhshan geht davon aus, dass der Druck mehr auf dem Favoriten lastet: „Monheim will sicher unbedingt an Kapellen dranbleiben. Vielleicht können wir davon profitieren.“