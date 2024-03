Fußball-Landesliga Holzheim empfängt Kellerkind Wermelskirchen

Holzheimer SG (7.) - SV Wermelskirchen (16.). An das Hinspiel gegen Wermelskirchen haben die Holzheimer gute Erinnerungen, auch wenn es hinten raus noch mal eng wurde. Zur Pause lagen sie schon 3:0 vorne und fuhren letztlich mit einem 3:2 nach Hause. Doch die Rückschau ist nicht mehr allzu viel wert, weil der SVW im Winter den Trainer ausgetauscht. André Springob heißt der neue Mann, den HSG-Coach Hamid Derakhshan zufällig auch noch gut kennt. Sie absolvierten seinerzeit zusammen den A-Lizenz-Trainerlehrgang in der Sportschule Hennef. Und dort gab Springob dem damals noch in Hamburg lebenden Derakhshan vor dessen Umzug nach Düsseldorf den Tipp, dass Holzheim eine ganz interessante Adresse seien könne. Das hat sich bestätigt, denn seit der 41-Jährige 2020 dort anheuerte, gelang eine stetige Weiterentwicklung, die in der vergangenen Saison auf Rang drei ihren vorläufigen Höhepunkt fand. Und Entwicklung ist offenbar auch mit dem aktuellen Kader die oberste Maxime. „Uns geht es darum, unsere junge Mannschaft zu einem Topteam für die nächste Saison zu entwickeln. Da sind Platzierungen und Ergebnisse nicht so entscheidend“, sagt Derakhshan. Aber er weiß natürlich auch, dass er nicht ganz ohne gute Ergebnisse geht, zumal wenn die heimischen Fans bei dem bislang einzigen Match auf der Johann-Dahmen-Anlage im neuen Jahr gegen Mennrath eine 1:2-Niederlage miterleben musste. Auch die Mönchengladbacher stecken wie die Wermelskirchener tief im Abstiegskampf. „Sie spielen anders als in der Hinrunde. Sehr variabel, sie passen ihr Pressing situativ an und sind schwer auszurechnen“, erklärt Derakhshan. Er sorgt sich noch ein wenig um die Einsatzfähigkeit von Kapitän Pascal Schneider, auch hinter der Spielfähigkeit von Dennis Höfling und Baran Bal stehen noch Fragezeichen. „Doch da sind wir sehr optimistisch“, meint der HSG-Coach.