Fußball-Landesliga Die Holzheimer SG empfängt Hilden II zum Verfolgerduell

Nach dem vor allem emotionalen Durchhänger wegen des Todes des am Spielfeldrand zusammengebrochenen Vaters eines Spielers und den beiden Niederlagen in dieser Phase wähnte sich Fußball-Landesligist Holzheimer SG auf dem Weg der Stabilisierung. Auch wenn nach dem emotionalen 3:2-Erfolg gegen den DV Solingen beim 3:3 gegen Süchteln eine 2:0-Führung verspielt wurde. „Die Entwicklung ist gut“, sagt HSG-Trainer Hamid Derakhshan vor dem Verfolgerduell am Sonntag daheim gegen den VfB Hilden II. Doch dann kam am Dienstag das völlig überraschende Aus im Kreispokal beim A-Ligisten SV Glehn (5:6 n.E.).