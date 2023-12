Holzheim Holzheim empfängt Dilkrath zum Start der Rückrunde

„Da war der Startpunkt für eine euphorische Phase, es wäre schön, wenn wir ein solches Gefühl noch einmal erzeugen könnten“, sagt HSG-Coach Hamid Derakhshan mit Blick auf die insgesamt sechs Siege an den ersten sechs Spieltagen und der damit verbundenen Tabellenführung. Für die Dilkrather war es dagegen kein guter Startpunkt, sie brauchten eine ganze Weile, bis sie in der neuen Umgebung angekommen waren. Sicher auch dadurch bedingt, dass sich am dritten Spieltag ihr mit Regionalligaerfahrung ausgestatteter Toptorjäger René Jansen schwer verletzte und seitdem fehlt. „Dilkrath hat sein Spiel umgestellt und kommt jetzt mehr übers Kollektiv. Das Trainerteam arbeitet sehr akribisch und analysiert die Gegner immer sehr gut“, sagt HSG-Coach Hamid Derakhshan. Damit sammelte der Aufsteiger aus Schwalmtal in den vergangenen Wochen fleißig Punkte, heraus stach dabei sicher der 5:1-Erfolg im Grenzlandderby gegen den ASV Süchteln. Bei der HSG war das 3:3 gegen Süchteln eines der beiden jüngsten Unentschieden, wobei das folgende 2:2 daheim gegen Hilden noch nachwirkt. Ein übles Foul an Baran Bal führte zu unschönen Szenen und zu einem Ausfall des Mittelfeldspielers gegen Dilkrath.