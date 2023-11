Fußball-Landesliga Holzheimer SG dreht Heimspiel gegen DV Solingen

Den Siegtreffer erzielte Dominik Klouth in der Nachspielzeit. „Danach gab es kein Halten mehr. Alle sind aufs Spielfeld gerannt, um zu feiern. Das war Balsam für die Seele und die Folge unseres tollen Zusammenhalts“, sagte HSG-Coach Hamid Derakhshan. Zunächst hatte die Partie aber überaus bescheiden begonnen für die Gastgeber. Nach wenigen Minuten verschoss Hiromasa Kawamura einen an ihm verursachten Foulelfmeter und als wäre das noch nicht genug, gelang es den Gästen mit der fast letzten Aktion vor der Pause, durch Ismail Cakici in Führung zu gehen. Als in Hälfte zwei Rasim Syuleyman auch noch auf 2:0 (62.) für die Gäste erhöhte, sah es gar nicht gut aus für die HSG. Doch dann hatten die Einwechselspieler großen Anteil an der Wende. Thomas Wirtz, kurz vor der Pause für den verletzten Tim Müller ins Tor gerückt, brachte Emotionen aufs Feld und hielt sein Team mit starken Paraden im Spiel. Dann erzielte Nelson Yamashati das 1:2 (71.) und Tom Nilgen glich per Freistoßtor aus 30 Metern in den Winkel aus (74.). Dominik Klouth setzte den besonderen Schlusspunkt.