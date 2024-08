Fußball in Holzheim Der beste Landesliga-Kader aller Zeiten?

Zugegeben, wie gut eine Mannschaft im Vergleich zu Teams aus vergangenen Zeiten ist, lässt sich nicht objektiv beurteilen. Die Zeiten sind nun mal komplett andere, schließlich hat sich der Fußball in den vergangenen Jahrzehnten sowohl physisch als auch taktisch rasant entwickelt. Doch so wie sich die Holzheimer SG mit Blick auf die am Sonntag beginnende Meisterschaftsrunde personell aufgestellt hat, ist es sicher nicht allzu verwegen, die Behauptung aufzustellen, dass es nicht viele Mannschaften in Deutschland gegeben hat, die mit so viel Qualität in eine sechsthöchste Spielklasse gestartet sind. Schließlich haben viele der 14 Zugänge schon in der Oberliga oder auch deutlich höher gekickt. Der erst kürzlich offiziell verpflichtete Sinan Kurt zählte einst sogar zu den größten Talenten in Deutschland und wechselte 2014 für drei Millionen Euro zum Rekordmeister FC Bayern München.