Fußball-Landesliga Holzheim bleibt nach Sieg gegen Düsseldorf oben dran

Holzheimer SG - SC Düsseldorf-West 4:1 (2:0). Die HSG war mit großem Respekt vor der hohen individuellen Qualität auf Seiten der Gäste in die Partie gegangen und ging von Anfang sehr konzentriert und zielstrebig zur Sache. „Uns ist es vom Start weg erstaunlich gut gelungen, die Stärken des Gegners in den Griff zu bekommen“, sagte HSG-Coach Hamid Derakhshan. Folgerichtig fiel dann auch in der 32. Minute nach einer Ecke das 1:0 durch Abwehrspieler Simon Büchte. Dass Amin Azdouffal zehn Minuten später sogar auf 2:0 erhöhen konnte, war ein wichtiges Signal, zumal die Gastgeber ihren Plan umsetzten, direkt nachzulegen, indem sie kurz nach der Pause durch Jan Schumacher auf 3:0 (52.) stellten. Allerdings verfielen die Holzheimer dann in einen Trott, der schon beim 4:2-Erfolg in Mettmann zu beobachten gewesen war. Dass die letzte Konsequenz fehlte, nutzte Düsseldorf durch Erick Sumanski (63.) zum 1:3. „Dass wir dann aber schneller als in der Vorwoche wieder bei 100 Prozent waren, werte ich als einen halben Entwicklungsschritt“, meinte Derakhshan, der dann noch beobachten konnte, wie Dominik Klouth in der Nachspielzeit das 4:1 gelang. Damit ist die HSG nach einer kleinen Schwächephase wieder bis auf zwei Punkte an die Tabellenspitze gerückt.