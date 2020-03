Fußball : Holzheim bleibt im Abstiegskrimi eiskalt

Rhein-Kreis Landesliga: Maurice Girke trifft beim 3:1-Sieg in Fischeln drei Mal. Kapellen kassiert vierte Pleite in Folge.

VfR Fischeln – Holzheimer SG 1:3 (1:1). Obwohl die Gäste wie vor Wochenfrist beim 0:4 gegen St. Tönis in der neunten Minute ins Hintertreffen gerieten, blieben sie diesmal stabil. „Fischeln hat uns in der Anfangsphase überrascht“, gab Trainer Hamid Derakhshan zu. Folglich ging der unmittelbare Nachbar im Tabellenkeller durch Hendrik Schons nicht unverdient in Führung. Gut für die Gäste, dass Maurice Girke noch im ersten Abschnitt ausglich (37.). „Dann haben uns in die Halbzeitpause gerettet und taktisch ein bisschen was verändert“, sagte der Coach. Prompt machte die HSG Druck, erspielte sich mit Wiederbeginn drei dicke Einschussgelegenheiten. Es half natürlich auch, dass Maurice Girke in der Spitze mal wieder einen Sahnetag erwischt hatte: Nach einem Foul an Marcus Buchen verwandelte er den fälligen Elfmeter zum 2:1 (49.) und in der Nachspielzeit nutzte er bei einem Konter die Vorarbeit des eingewechselten Bozidar Mestrovic mit seinem 17. Saisontreffer zur Entscheidung. Derakhshan wollte den so wichtigen Auswärtssieg jedoch nicht ausschließlich an seinem Goalgetter festmachen. „Ein Riesesenlob“, sagte er mit Blick auf Alexander Nuss, Enes Celik, Eser Pekin und eben Mestrovic, gebühre auch den Einwechselspielern. „Sie waren von Anfang an sehr präsent.“ An die ganze Mannschaft gewandt fügt er hinzu: „Alle haben heute eine Supermoral gezeigt, beeindruckend, wie wir uns ins Spiel zurückgekämpft haben.“ Am Donnerstag empfängt die HSG im Halbfinale des Kreispokals den Bezirksligisten SV Uedesheim. Anstoß an der Reuschenberger Straße ist um 19.30 Uhr. Derakhshan: „Den Pokal nehmen wir gerne mit.“