Fußball-Landesliga Holzheim belohnt sich nicht für guten Auftritt

ASV Süchteln - VfL Jüchen/Garzweiler 2:1 (1:0). Mit 16 Punkten aus neun Spielen steht der VfL als Aufsteiger zwar immer noch gut da, doch nach drei Punktspielen ohne Sieg wird Trainer Marcel Winkens langsam ungehalten. „Ich habe es in den vergangenen Wochen kommen sehen. Diese Niederlage lag mal wieder daran, dass die Spieler meinen, sie könnten die Partie ohne Kampf und Bereitschaft angehen. Aber wenn wir so weitermachen, werden wir durchgereicht. Da muss ich jetzt als Trainer gegenwirken“, erklärte Marcel Winkens nach Rücksprache mit seinen Co-Trainern Torsten Müllers und Daniel Klinger. Er selbst war nicht dabei, weil seine Frau ihren 40. Geburtstag feierte. Die komplette Mannschaft kam nach, brachte aber nach der Partie in Süchteln nicht die beste Laune mit. Luca Roschat brachte die Süchtelner in Hälfte eins mit 1:0 (36.) in Führung, in Hälfte zwei sorgte Bora Kat sogar für das 2:0 (61.). Als Sven Moseler kurz darauf die Gelb-Rote Karte bekam, schien die Partie endgültig gelaufen, doch als der eingewechselte Alen Muratovic zum 1:2 (79.) traf, keimte nach mal Hoffnung auf. Und tatsächlich ergaben sich trotz Unterzahl noch Chancen auf den Ausgleich, doch ein Foul an David Alves Oliverei im Strafraum blieb ungesühnt und ein Kopfball des nach vorne gestürmten VfL-Keepers Felix Thienel wurde vom ASV-Kollegen pariert. „Wir haben unser Glück aufgebraucht, das müssen wir uns erst wieder verdienen“, meinte Winkens.