Fußball-Landesliga Die Holzheimer SG behält beim 1. FC-Süd die Nerven

SC Kapellen - Borussia Lindenthal-Hohenlind 4:1 (1:0). Nach dem Abgang von Toptorjäger Pablo Ramm zum FC Wegberg-Beeck ist die große Frage, wer in seine Fußstapfen treten und die 31 Treffer aus der Vorsaison ansatzweise ersetzen kann. Gegen den Mittelrhein-Landesligisten zeigte in Nils Mäker der Torjäger-Kronprinz der vorigen Spielzeit, dass er gewillt ist, in die Rolle zu schlüpfen. Zwar verschoss er einen Elfmeter, legte dann aber noch nervenstark zwei Treffer zum 2:0 (77.) und 4:0 (89.) nach, so dass in der Vorbereitung nun vier Tore für ihn zu Buche stehen. In Führung gebracht hatte die Gastgeber Rückkehrer Maik Ferber (35.). Luis Giesen erzielte das zwischenzeitliche 3:0 (84.). Die Borussia ging aber auch nicht mit leeren Händen nach Hause, Janis Waffenschmidt gelang in der Nachspielzeit der Ehrentreffer.