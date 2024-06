Fußball-Landesliga Holzheim befindet sich weiter im „Kaufrausch“

Auch wenn die Saison in der Fußball-Landesliga seit Sonntag beendet ist, ist die Holzheimer SG noch schwer aktiv. Einerseits laufen die Vorbereitungen für das große Abschiedsspiel von Kapitän Pascal „Calli“ Schneider am Freitag (19.30 Uhr) auf der Johann-Dahmen-Sportanlage an der Reuschenberger Straße auf Hochtouren, andererseits bastelt die sportliche Leitung auch noch fleißig am Kader für die kommende Saison. Und als wäre der noch nicht stark genug, verkündeten die Holzheimer nun die beiden nächsten hochkarätigen Zugänge.