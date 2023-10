Fußball-Landesliga Holzheim beendet seine Durststrecke

ASV Mettmann - Holzheimer SG 2:4 (0:2). Nach drei Partien ohne Sieg sahen die Holzheimer beim Tabellenschlusslicht schon wie der sichere Gewinner aus, doch dann schnupperten die Gastgeber zum Schluss doch noch mal an einem Punkt. „Da haben wir es unnötig noch mal spannend gemacht. Aber von der Einstellung und von der Taktik her, haben es die Jungs klasse gemacht. Wir hatten viele gute Chancen und haben hinten nichts zugelassen“, sagte HSG-Coach Hamid Derakhshan, der in Hälfte eins mitansehen durfte, wie Ex-Profi Stephane Mvibudulu mit dem 1:0 (25.) sein erstes Tor für Holzheim erzielte, nur kurz darauf erhöhte Nelson Yamashita auf 2:0 (28.). Nachdem die HSG sich nach der Pause besser auf die Umstellungen der Gastgeber eingestellt und das 3:0 (75.) durch Amin Azdouffal erzielt hatte, sprach nichts mehr für Mettmann. Doch das Schlusslicht schlug durch Christian Bus (80.) und Lejs Zenuni (82.) zurück und schöpfte Hoffnung. Erst Baran Bal per Foulelfmeter in der Nachspielzeit beseitigte die letzten Zweifel am HSG-Sieg.