Fußball-Landesliga Holzheim ringt auch den 1. FC Viersen nieder

1. FC Viersen – Holzheimer SG 2:3 (2:1). Auch wenn die Holzheimer am Hohen Busch erneut ein gutes Spiel machten, sah es lange Zeit so aus, als sollten sie gegen den Tabellenzweiten knapp den Kürzeren ziehen. Ab der 53. Minute agierten die Gäste wegen einer Gelb-Roten Karte für Viersen zwar in Überzahl und waren mit zunehmender Spielzeit auch immer überlegener, doch der Ausgleich wollte ihnen auch wegen des starken FC-Keepers Christoph Silkowski einfach nicht gelingen. Doch dann war es in der 90. Minute ein langer Diagonalball des eingewechselten Tom Nilgen, aus dem sich eine Flanke auf den zweiten Pfosten entwickelte, wo der ebenfalls eingewechselte Jannick Michalsky lauerte und den Ball mit dem Kopf in die Maschen bugsierte. „Da haben wir direkt gemerkt, dass noch mehr geht und alles nach vorne geworfen“, sagte HSG-Coach Hamid Derakhshan. Der Lohn folgte dann wenig später: Nach einer Ecke war es Torjäger Yannick Joosten, der aus dem Gewühl heraus den Siegtreffer für die Gäste erzielen konnte. „Dann sind wir natürlich ausgerastet, das war Ekstase pur“, erklärte Derakhshan, der mit der ersten Hälfte allerdings nicht ganz zufrieden sein konnte. Zwar agierte seine Mannschaft mit vehement aufspielenden Viersenern weitgehend auf Augenhöhe, doch zwei individuelle Fehler führten zu Gegentoren. „Da sahen wir nicht gut aus“, sagte der HSG-Coach. Den ersten Rückstand konnte Kapitän Pascal Schneider recht schnell vom Elfmeterpunkt ausgleichen (9.). Dass der zweite Ausgleich so lange auf sich warten ließ, konnte Derakhshan angesichts des Ausgangs der Partie dann locker verschmerzen.