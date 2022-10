Tischtennis : Holzbüttgens Damen-Reserve spielt ganz stark auf

Rhein-Kreis Gegen Hiltrup gelang der DJK zwar ein klarer 7:3-Erfolg, doch dafür musste sie einiges investieren. Holzbüttgens Männer laufen ihren Ansprüchen deutlich hinterher.

Die Zweitvertretung der DJK Holzbüttgen hat sich in der Tischtennis-Oberliga der Damen in die obere Tabellenhälfte gespielt. Im Heimspiel gegen den TuS Hiltrup gelang den Kaarsterinnen ein 7:3-Erfolg. Dabei waren allerdings viele Partien hart umkämpft.

Fünfmal fiel die Entscheidung erst im fünften Satz, davon in drei Spielen mit nur zwei Bällen Unterschied. Insgesamt konnten die DJK-Damen vier dieser engen Begegnungen für sich entscheiden. Überragende Spielerin war Verena Hinrichs, die im Einzel und Doppel ungeschlagen blieb. Im Spitzenpaarkreuz besiegte die Vize-Bezirksmeisterin zunächst Frederike Starp und im Anschluss Antonia Rewer. In beiden Duellen blieb Hinrichs, die zu Beginn auch das Doppel an der Seite von Anna Haissig gewann, ohne Satzverlust. Sie war nach dem Spiel mit der gesamten Teamleistung zufrieden: „Das war ein gutes Spiel von uns.“ Ein Schlüsselspiel gab es gleich zu Beginn. Beim 0:1-Rückstand gewannen Hinrichs und Haissig ihr Doppel erst im Entscheidungssatz mit 11:9. „Das war schon wichtig, dass wir mit 1:1 aus den Doppeln rausgegangen sind“, so Hinrichs. Ebenfalls zwei Einzelsiege konnten im unteren Paarkreuz Diana Yevtodii und Sandra Wilkowski mit ihren Siegen gegen Petra Wemeling und Melanie Meredig einfahren. Lediglich Anna Haissig blieb im Einzel gegen Rewer (1:3) und Starp (10:12 im Entscheidungssatz) ohne Einzelsieg. Durch den Sieg hat das DJK-Quartett den Sprung auf Platz drei geschafft. In der NRW-Liga musste die vierte Damen-Mannschaft der DJK dagegen bei der TTVg WRW Kleve III eine deutliche 1:8-Niederlage hinnehmen. Lediglich Anja Lütkemeier konnte mit ihrem 3:1-Sieg gegen die Klever Spitzenspielerin Jana van Tilburg für etwas Ergebniskosmetik sorgen.