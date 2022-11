3. Tischtennis-Bundesliga : DJK-Frauen mit der Bestbesetzung

Jana Vollmert möchte mit der DJK Holzbüttgen daheim gegen Großburgwedel die Siegesserie in der 3. Bundesliga fortsetzen. Foto: rust

Holzbüttgen In der 3. Tischtennis-Bundesliga ist Holzbüttgen vor dem Heimspiel gegen Großburgwedel gewarnt. Am Sonntag soll der starke Saisonstart mit dem nächsten Sieg fortgesetzt werden.

Die Tischtennis-Damen der DJK Holzbüttgen sind aktuell das Maß der Dinge in der Nordgruppe der 3. Bundesliga. Mit einer makellosen Bilanz von vier Siegen führen die Kaarsterinnen die Tabelle mit 8:0 Punkten an. Diese Serie soll am kommenden Sonntag in der Sporthalle am Bruchweg fortgesetzt werden. Dann empfangen die Holzbüttgenerinnen das starke Team vom TTK Großburgwedel, das bisher erst drei Partien gespielt, dafür an diesem Wochenende aber einen Doppelspieltag in Düsseldorf und Kaarst absolviert.

Die Mannschaft aus Großburgwedel ist in Kaarst bestens bekannt. Allerdings waren einige Spielerinnen der Gäste für Hannover 96 spielberechtigt, eine der spielstärksten Mannschaften der vergangenen Jahre. „Großburgwedel zählt jetzt zu den besten Teams der Liga, da sich da zwei gute Vereine zusammengeschlossen haben“, sagt DJK-Kapitänin Jana Vollmert, die stellvertretend für die bislang starken Vorstellungen ihres Teams eine Nominierung für die NGZ-Sportlerwahl des Monats Oktober erhielt. Weil die DJK also vor den Gegnerinnen gewarnt ist, will sie am Sonntag mit ihrer Top-Aufstellung antreten. Angeführt wird das Team von Ex-Nationalspielerin Nadine Bollmeier. Dahinter wird die ukrainische Junioren-Nationalspielerin Iolanta Yevtodii im Spitzenpaarkreuz antreten. Für das untere Paarkreuz sind Abwehrspezialistin Jessica Wirdemann und Martyna Dziadkowiec vorgesehen. Jana Vollmert ist für einen Einsatz im Doppel geplant.

Info DJK-Spielerin Jana Vollmert steht zur Wahl Sportlerwahl DJK-Spielerin Jana Vollmert gehört zu den fünf Sportlerinnen und Sportlern, die für die NGZ-Sportlerwahl des Monats Oktober nominiert wurden. Schließlich mischt sie mit ihrem Team aktuell die 3. Bundesliga auf. Abstimmung Die Wahl läuft noch bis nächsten Dienstag (0 Uhr). Wer noch nominiert ist, wie abgestimmt wird und was es zu gewinnen gibt, ist auf www.ngz-online.de unter Sport im Rhein-Kreis Neuss zu finden.