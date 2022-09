3. Tischtennis-Bundesliga : Holzbüttgens Frauen legen starken Saisonstart hin

Holzbüttgen Gegen Aufsteiger Borussia Düsseldorf machten die Holzbüttgenerinnen daheim kurzen Prozess. Sie ließen keinen Gegenpunkt zu und schickten den Aufsteiger mit einer deutlichen Niederlage nach Hause.

„Düsseldorf gehört sicher nicht zu den Topteams der Liga, das war also ein Pflichtsieg. Aber wir sind natürlich froh, dass es so rund gelaufen ist. Mit drei neuen Spielerinnen ist so ein Spiel Gold wert, so kann es weitergehen“, meinte Lisa Scherring, die für Jana Vollmert aus der zweiten Mannschaft aufgerückt war. Schon in den Doppeln ließen die Gastgeberinnen keinen Zweifel daran aufkommen, wie am Ende der Sieger heißen würde. Zwei klare Holzbüttgener Erfolge erwiesen sich als Wirkungstreffer. „Da hat man schon deutlich gemerkt, dass bei den Düsseldorferinnen die Luft raus war“, sagte Scherring. Große Gegenwehr gab es anschließend jedenfalls nicht mehr. Ex-Nationalspielerin Nadine Bollmeier gegen Eireen Kalaitzidou, Jessica Wirdemann gegen Ugne Baskutyte und Karlijn van Lierop gegen Melissa Dorfmann gewannen jeweils glatt in drei Sätzen. Nur Lisa Scherring benötigte gegen Annie Yang vier Sätze. Nächstes Wochenende geht es für die DJK mit einem Doppelspieltag im hohen Norden weiter, am Samstag beim VfL Kellinghusen und am Sonntag beim SC Poppenbüttel.