Floorball-Bundesliga : Die Heimpremiere der DJK Holzbüttgen hat es in sich

Holzbüttgen Erst im Juni sicherte sich Holzbüttgen gegen Weißenfels den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Im zweiten Spiel der neuen Saison kommt es schon zu einem Wiedersehen in der Stadtparkhalle.

Als amtierender Deutscher Meister ist die DJK Holzbüttgen nun die Gejagte in der Floorball-Bundesliga, insofern waren die Kaarster mit dem Saisonauftakt zufrieden. Bei den Floor Fighters aus Chemnitz gab es einen 8:6-Erfolg, doch der neue Trainer Niko Ollilainen weiß, dass am Sonntag (16 Uhr) eine Leistungssteigerung vonnöten ist. Zu Gast ist in der Stadtparkhalle bei der Saison-Heimpremiere nämlich Rekordmeister UHC Weißenfels, der noch eine dicke Rechnung mit der DJK offen hat. Schließlich unterlagen die Weißenfelser im Juni in den Play-off-Finals gegen Holzbüttgen.