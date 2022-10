Floorball-Bundesliga : DJK Holzbüttgen gnadenlos effektiv

Holzbüttgen Gegen die SSF Dragons Bonn fuhren die Holzbüttgener vor heimischem Publikum in der Floorball-Bundesliga den nächsten Sieg ein. Wobei die Gäste lange mithielten.

Die DJK Hozbüttgen bleibt in der Floorball-Bundesliga weiter das Maß der Dinge. Der amtierende Deutsche Meister gewann auch das Heimspiel gegen die SSF Dragons Bonn . Vor 270 Zuschauern in der Kaarster Stadtparkhalle setzten sich die Holzbüttgener deutlich 8:1 (1:0, 3:1, 4:0) durch und grüßen damit auch nach sieben Spielen weiter ohne Punktverlust von der Tabellenspitze.

Das Spiel begann zunächst hart umkämpft. Chancen auf beiden Seiten ließen die Fans immer lauter werden, bis Niklas Stammen die DJK nach vier Minuten mit 1:0 in Führung brachte, dabei blieb es dann auch bis zur Drittelpause. „Wir sind von Anfang an mit einer soliden Verteidigung ins Spiel gestartet, aber nach vorne waren wir teilweise noch zu unkonzentriert. Das wollten wir in den nächsten beiden Dritteln ändern,“ so DJK-Nachwuchsspieler Stammen. Im zweiten Drittel ging es spannend weiter, erst nach neun Minuten konnte Holzbüttgen die Führung durch Wilhelm Kylymies auf 2:0 ausbauen. Doch die Bonner blieben zunächst dran, erzielten schon kurz darauf das 1:2 (11.) durch Lars Wombacher. Ein Bruch kam erst ins Spiel, als sich ihr Spielmacher Florian Weißkirchen verletzte. Zwei weitere Treffer durch Niklas Bröker und Leo Häfner stellten die Weichen für die DJK auf Sieg.

Im letzten Spielabschnitt bemühten sich die Gäste zwar und drückten weiter auf ein Tor, doch Holzbüttgen zeigte sich gnadenlos effektiv. Niklas Bröker, zweimal Nils Hofferbert und Torben Lange sorgten für das Endresultat. DJK-Trainer Nico Ollilainen zeigte sich zufrieden: „Eine wirklich gute Mannschaftsleistung. Wir haben mit einer guten Einstellung verteidigt und fast jeden Zweikampf gewonnen. Jeder Spieler hat mit einer Mentalität gespielt, bei der die Verteidigung an erster Stelle steht, und das hat uns geholfen, Gegenangriffe und ein gutes Offensivspiel zu entwickeln. Ich bin wirklich stolz auf die Mannschaft.“ Zeit zum Ausruhen haben die Holzbüttgener allerdings nicht, denn am nächsten Wochenende ist in Gestalt des ETV Piranhhas Hamburg der Gegner aus dem Play-off-Halbfinale der Vorsaison zu Gast. Bully ist am Sonntag um 13 Uhr in der Stadtparkhalle.