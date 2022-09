3. Tischtennis-Bundesliga : Holzbüttgens Damen mit hochkarätigem Kader

Dieses Personal steht Holzbüttgenes Drittliga-Damen zur Verfügung: (oben v.l.) Karlijn van Lierop, Iolanta Yevtodii und Jana Vollmert; (unten v.l.) Martyna Dziadkowiec, Jessica Wirdemann und Nadine Bollmeier. Foto: Jens Rustemeier

Holzbüttgen Zum Start in 3. Tischtennis-Bundesliga geht’s für die DJK daheim gegen Aufsteiger Borussia Düsseldorf. Direkt im ersten Spiel zahlt sich die breit aufgestellte Besetzung aus.

Direkt mit einem West-Knüller starten die Tischtennisspielerinnen Damen der DJK Holzbüttgen in die neue Drittliga-Saison. Am Sonntag um 14 Uhr empfangen die Kaarsterinnen in heimischer Halle am Bruchweg den Aufsteiger Borussia Düsseldorf, gegen den es in der Vergangenheit schon viele spannende und manchmal auch hitzige Duelle gab.

Das Team der Holzbüttgenerinnen ist für die kommende Saison hochkarätig besetzt und auch in der Breite so gut aufgestellt, dass ein Fehlen von einzelnen Spielerinnen gut kompensiert werden kann. Wie wichtig das ist, zeigt sich schon am Sonntag beim Saisonauftakt. Dann sind in Iolanta Yevtodii, Martyna Dziadkowiec und Jana Vollmert drei aus der Stamm-Crew nicht dabei. Dennoch stehen in Nadine Bollmeier, Jessica Wirdemann, Karlijn van Lierop und Lisa Scherring vier starke Spielerinnen zur Verfügung. Außer Lokalmatadorin Scherring bestreiten alle anderen ihr Debüt im DJK-Trikot. Ex-Nationalspielerin Nadine Bollmeier freut sich auf den Saisonauftakt und ist zuversichtlich, einen guten Start hinzulegen: „Ich glaube, dass wird ein schönes Spiel am Sonntag. Wir haben als Team eine gute Chance, die erste Partie erfolgreich zu gestalten und gehen auch als Favorit ins Spiel. Meine Form ist, glaube ich ganz gut, ich war erstaunlich oft beim Training.“ Jessica Wirdemann ist als routinierte Abwehrspielerin ebenfalls einiges im oberen Paarkreuz zuzutrauen.

Info Die Hinrunde der DJK in der 3. Bundesliga 18. September: Borussia Düsseldorf (H), 24. September: VFL Kellinghusen (A), 25. September: SC Poppenbüttel (A), 16. Oktober: TTC GW Fritzdorf (H), 13. November: TTK Großburgwedel (H), 19. November: TTC Langen (H), 20. November: TTC Salmünster (A), 4. Dezember: Füchse Berlin (H), 10. Dezember: MTV Engelbostel-Schulenburg (A)

Eigentlich sollte Martyna Dziadkowiec an Position drei zum Einsatz kommen, weil sowohl die Ukrainerin Iolanta Yevtodii als auch die Niederländerin Karlijn van Lierop in dieser Woche bei den Einzel-Europameisterschaften der U21 in Rumänien am Start sind. Da Dziadkowiec aber kurzfristig absagen musste, wird van Lierop direkt von der EM zum Spiel am Sonntag anreisen. Dass Lisa Scherring, die eigentlich für das Oberliga-Team vorgesehen ist, gleich im Auftaktspiel ran muss, hat sie selbst überrascht: „Das war eigentlich nicht geplant. Aber ich freue mich auf den Saisonstart vor Heimpublikum“, sagt Scherring, die das neue Team schon beim Training kennengelernt hat und von einer „super Truppe“ spricht. Für sie ist das Lokalderby gegen Düsseldorf ein tolles Spiel zum Auftakt der Saison. Teamkapitänin Jana Vollmert ist verhindert, drückt dem Team aber die Daumen: „So, wie wir jetzt antreten, haben wir eine sehr gute Aufstellung und erhoffen uns natürlich einen Sieg.“ Sie freut sich schon darauf, in der nächsten Woche mit ihren neuen Mitstreiterinnen zum Doppelspieltag in den Norden zu reisen.

Der Gegner aus Düsseldorf hat als drittplatziertes Team der Regionalliga-West den Aufstieg in die 3. Bundesliga geschafft. Spitzenspielerin ist die litauische Nationalspielerin Ugne Baskutyte, die in der Regionalliga im Top-Paarkreuz nur zwei Spiele verloren hat. Dahinter rangiert in Eireen Kalaitzidou eins der größten deutschen Talente. Die 15-Jährige belegte bei den Deutschen U18-Meisterschaften den dritten Platz. An Position drei ist Qian Wan gemeldet. Die Schwester von Nationalspielerin Yuan Wan hat in ihrer Jugend schon für die Damen der DJK Holzbüttgen gespielt. Komplettiert wird das Düsseldorfer Team von Annie Yang.