3. Tischtennis-Bundesliga Holzbüttgens Damen mit Respekt vor SC Poppenbüttel

Aber trotz der Tabellensituation warnt DJK-Kapitänin Jana Vollmert vor den Gegnerinnen aus dem hohen Norden: „Ich finde es irgendwie total komisch, dass Poppenbüttel Letzter ist. Die waren im Hinspiel richtig stark und sind auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Es zeigt sich, wie gut die Liga ist, wenn so eine Mannschaft ganz unten steht.“ Dennoch wollen die Kaarsterinnen ihren Erfolg aus dem Hinspiel wiederholen. In Poppenbüttel gelang ein 6:3-Sieg. Da spielte das DJK-Quartett mit Iolanta Yevtodii, Jessica Wirdemann, Jana Vollmert und Karlijn van Lierop. Am Sonntag steht fast die gleiche Mannschaft an den Tischen – mit einer Ausnahme. Für Yevtodii rückt Martyna Dziadkowiec ins Team. Ein Wiedersehen gibt es dann auch mit der nigerianischen Nationalspielerin Olufunke Oshonaike, die bereits an sieben Olympischen Spielen teilgenommen hat und auch in dieser Saison an Nummer eins bei den Hamburgerinnen gemeldet ist. Dahinter sind in Chiara Steenbuck, Jennifer Bienert und Jugendspielerin Mille Lyngsoe Stoffregen die gleichen Spielerinnen gelistet wie in der Vorrunde. Bislang konnte das SC-Quartett in der gesamten Saison erst einen Sieg und zwei Remis einfahren. Dennoch beträgt der Abstand zu den rettenden Plätzen nur zwei Zähler. Die Kaarsterinnen können auf Platz drei mit einem Sieg weiter die Verfolgung der beiden führenden Teams aus Berlin und Langen aufnehmen.