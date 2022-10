Floorball-Bundesliga : DJK-Floorballer setzen ihre Siegesserie unbeirrt fort

Holzbüttgen Holzbüttgen hat seine Siegersserie mit zwei Auswärtserfolgen ausgebaut. Im nächsten Match geht es daheim gegen Bonn, gegen das es die bislang letzte Niederlage setzte.

So richtig weiß der Floorball-Bundesligist DJK Holzbüttgen nicht mehr, wie es sich anfühlt, ein Spiel zu verlieren. Nachdem der amtierende Deutsche Meister auch die beiden Auswärtsaufgaben gegen den VfL Red Hocks Kaufering (7:5) und den TV Schriesheim (12:9) mit Siegen bewältigt hat, haben die Kaarster nach sechs Partien der laufenden Saison noch eine blütenreine West und sind seit ziemlich genau einem Jahr ungeschlagen. Damals gab’s eine Niederlage bei den SSF Dragons Bonn , die sich nun am Samstag (18 Uhr) in der Stadtparkhalle vorstellen.

Bonn ist mit drei Siegen und drei Niederlagen in die Saison gestartet und rangiert auf Platz sechs der Tabelle. „Allein schon durch die nachbarschaftliche Rivalität ist klar, dass keine der beiden Mannschaften verlieren möchte“, meint der bei der DJK für die Pressearbeit zuständige Philip Michaelis. Aber auch darüber hinaus ist das Spiel für beide Teams sehr wichtig, denn es geht nach wie vor um wichtige Punkt im Rennen um die Play-off-Plätze. Holzbüttgens Cheftrainer Niko Ollilainen sieht seine Mannschaft vor dem Spiel gegen Bonn auf dem richtigen Weg: „Die Ergebnisse sind gut, denn wir haben bisher alle Spiele gewonnen. Aber wir müssen noch viel in unserem Spiel verbessern. Die Spiele haben gut ausgesehen, aber wir brauchen noch mehr Konstanz in unserem Spiel insgesamt. Bisher haben wir Spiele mit tollen Einzelleistungen gewonnen, aber gegen Spitzenteams wird das allein nicht ausreichen.“ Zudem hat Ollilainen Lust auf die DJK-Anhänger: „Die Unterstützung unserer Fans in der Stadtparkhalle ist großartig, und wir freuen uns darauf, diese Woche wieder vor unserem Heimpublikum zu spielen.“