3. Tischtennis-Bundesliga Holzbüttgenerinnen kehren mit Sieg aus Fritzdorf zurück

„Es war ein Spiel auf hohem Niveau mit zwei richtig engen Krimis“, sagte DJK-Spielerin Jessica Wirdemann, die das DJK-Quartett in Fritzdorf anführte. Vor den Einzeln konnte jedes Team ein Doppel für sich entscheiden. Das erste „Break“ schafften die Kaarsterinnen dann in den Einzeln im Spitzenpaarkreuz mit den Siegen von Martyna Dziadkowiec (3:1 gegen Hannah Schönau) und Jessica Wirdemann, die Cloe Thomas Wu Zhang beim 11:5, 11:4 und 11:2-Erfolg nicht den Hauch einer Chance ließ. Im Anschluss verlor Karlijn van Lierop in vier Sätzen gegen Hannah Krießbach. Dann folgten die von Jessica Wirdemann angesprochenen Krimis. Iolanta Yevtodii setzte sich im fünften Satz mit 13:11 gegen Stephanie Hoffmann durch und Jessica Wirdemann verlor mit 13:15 im Entscheidungssatz gegen Hannah Schönau. „Das war schon ärgerlich, da ich bereits mit 10:8 geführt habe“, so Wirdemann.