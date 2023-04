3. Tischtennis-Bundesliga Holzbüttgens Frauen beenden Saison mit Ex-Nationalspielerin

In der Damen-Oberliga hätte die Zweitvertretung der DJK eigentlich noch einmal die Chance, die Relegation zur Regionalliga zu erreichen. Durch zwei Niederlagen in Folge von WRW Kleve II könnten sich die Kaarsterinnen am Samstag mit einem Auswärtssieg beim Abstiegskandidaten TTC Bärbroich Platz zwei sichern, der zur Relegation berechtigt. Allerdings haben sich die Holzbüttgenerinnen die mögliche Teilnahme an einer Relegation schon abgesagt. Dennoch wollen die Kaarsterinnen versuchen, die letzte Partie sportlich erfolgreich zu gestalten. „Wir werden in Bärbroich auch noch einmal versuchen, den zweiten Platz zu sichern. Dazu treten wir mit Lisa Scherring, Chiara Pigerl, Anna Haissig und mir an“, sagt DJK-Kapitänin Sandra Förster, die mit ihrem Team auch nicht für eine Wettbewerbsverzerrung im Abstiegskampf sorgen will. „Wir rechnen aber damit, dass Bärbroich sicherlich sehr motiviert ist und alles versuchen wird, um den Abstieg zu vermeiden“, so Förster.