Tischtennis DJK Holzbüttgen schöpft Hoffnung

Maßgeblichen Anteil daran, dass die Holzbüttgener wieder Hoffnung schöpfen können, hatte Illia Barbolin. Der frühere Topspieler der TG Neuss war zum ersten Mal in dieser Saison aus Belarus angereist und blieb in allen Einzelpartien ungeschlagen. Beim ersten Saisonsieg des DJK-Sextetts in Bergneustadt verlief der Start noch holprig. In den Doppeln konnten nur Jonas Weitz und Alexander Diekmann punkten. Illia Barbolin musste sich gemeinsam mit Nicolas Kasper in vier Sätzen gegen Kushov/Hollweg geschlagen geben und auch David Kümpel/Jarne Weinitschke mussten ihren Gegnern (Markus und Fabian Grothe) mit 1:3-Sätzen gratulieren.