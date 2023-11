Floorball Holzbüttgen spaziert gegen Dümpten in zweite Pokalrunde

Der Floorball-Pokal macht’s möglich: Das Westduell zwischen der DJK Holzbüttgen und den Füchsen aus Dümpten hatte es zuletzt vor fünf Jahren in der 2. Liga gegeben. Inzwischen sind die Kaarster in anderen Sphären unterwegs und haben sogar schon einen DM-Titel in der Tasche. Nun war es die erste Pokalrunde, die die Füchse in die Stadtparkhalle führte. Und beim Wiedersehen wurde die DJK ihrer Favoritenrolle vor 250 Zuschauern mit einem klaren 11:0-Erfolg (4:0, 3:0, 4:0) gerecht.