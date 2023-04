3. Tischtennis-Bundesliga Holzbüttgens Damen beenden Saison mit Niederlage

Weil in Jessica Wirdemann, Matyna Dziadkowiec und Iolanta Yevtodii drei vor ihr gemeldete Spielerinnen nicht dabei sein konnten, rückte sie ins obere Paarkreuz auf. Da war sie dann sowohl gegen die amtierende Westdeutsche Einzelmeisterin Eireen Kalaitzidou als auch gegen die frühere DJK-Akteurin Qian Wan chancenlos. Deutlich besser lief es bei Ex-Nationalspielerin Nadine Bollmeier, die sich gegen die deutlich jüngere Konkurrenz noch einmal behaupten konnte. Zunächst gewann sie an der Seite von Karlijn van Lierop das Eingangsdoppel (3:0 gegen Wan/Baskutyte). Im Anschluss zeigte sie auch im Einzel ihre Qualitäten. Gegen Qian Wan drehte sie einen 0:2-Rückstand noch in einen 3:2-Sieg, gegen Eireen Kalaitzidou setzte sie sich 3:0 durch. Den vierten Zähler holte Karlijn van Lierop mit einem 3:1-Sieg gegen Ugne Baskutyte. Verena Hinrichs, die aus der DJK-Zweitvertretung aufgerückt war, gelang es beim Gesamtstand von 4:5 nicht, das Remis noch zu retten. Im ersten Einzel unterlag sie gegen Baskutyte in vier Sätzen. Die Düsseldorferin Rhea Zhu Chen war schon im ersten Durchgang auch für van Lierop zu stark gewesen. Da parallel am letzten Spieltag der Aufsteiger MTV Engelbostel-Schulenburg noch 6:4 gegen Großburgwedel gewann, rutschen die Kaartserinnen in der Endabrechnung noch vom dritten auf den vierten Platz ab. „Es war insgesamt eine durchwachsene, sehr wechselhafte Saison. Wir hatten einen Traumstart mit 10:0 Punkten. Dann wurde es doch holpriger“, bilanzierte Jana Vollmert.