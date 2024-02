Floorball-Bundesliga Holzbüttgen hat Platz vier im Visier

Doch dass die DJK mittlerweile Verlängerung kann, hat sie am vergangenen Wochenende eindrucksvoll bewiesen, als zunächst die Hamburger Piranhhas und dann auch noch Branchenprimus Weißenfels jeweils in der Extrazeit niedergerungen werden konnten. Holzbüttgens Angreifer Linus Joest weiß um die Bedeutung der Partie: „Wir freuen uns auf das Spiel gegen Chemnitz. Es wird nicht nur eine großartige Gelegenheit sein, den Fans und Sponsoren für die Unterstützung in der Regular Season zu danken, sondern auch durch die Brisanz des Spiels, in dem es nach wie vor um das Heimrecht in den Play-offs geht.“