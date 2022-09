Floorball-Bundesliga : Holzbüttgen gewinnt Neuauflage des Play-off-Finals gegen Weißenfels

Holzbüttgen Erst vorigen Juni hatten sich die DJK-Floorballer erstmals den DM-Titel geholt. Beim Wiedersehen mit dem damaligen Gegner zeigte sich der Meister sehr souverän.

Die Frage nach dem Gewinn des ersten Meistertitels in der Vereinsgeschichte war: Wie kommen die Floorballer der DJK Holzbüttgen mit der gestiegenen Erwartungshaltung zurecht, die dieser Erfolg mit sich bringt? Die Antwort nach zwei Spieltagen der neuen Bundesliga-Saison: Sehr gut. Nach dem Auftakterfolg gegen Floor Fighters Chemnitz ließen die Kaarster nun in heimischer Halle gegen den UHC Weißenfels in der Neuauflage des Play-off-Finals aus dem Juni einen ziemlich beeindruckenden 10:3 (2:1, 2:1, 6:1)-Sieg folgen.