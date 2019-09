Tischtennis : Rosa Ludwig in sechs Endspielen dabei

Rhein-Kreis DJK Holzbüttgen ist mit fünf Einzeltiteln der erfolgreichste Verein bei den Jugend-Kreismeisterschaften.

Bei den Mädchen 18 gewann Anna Handrich aus dem Holzbüttgener Jugend-NRW-Liga-Team. Die beiden DJK-Neuzugänge Laura Sonderfeld und Greta Bögershausen entschieden die Mädchen-15-Klasse (Sonderfeld) und Mädchen-11-Klassen (Bögershausen) für sich. Handrich gewann zudem an der Seite von Laura Sondefeld die Doppelkonkurrenz bei den Mädchen-18. Greta Bögershausen siegte zusammen mit Annabelle Dujmusic vom TTC Dormagen in der jüngsten Kategorie im Doppel. Eine besondere Anerkennung verdiente sich auch Rosa Ludwig. Die gerade zwölf Jahre alt gewordene Zonserin war in insgesamt sechs Finalspielen vertreten. Sie gewann die Mädchen-13-Konkurrenz gegen Ruoqi Wei von TG Neuss und stand auch in der Mädchen-15- und Mädchen-18-Klasse im Endspiel. Dazu kamen drei Endspielteilnahmen im Doppel, zwei davon (M13 mit Ruoqi Wei und M15 mit Tarja Riedel) konnte sie gewinnen. In der Saison beim TTV Zons spielt sie hauptsächlich gegen Jungs in der „Jungen 15 Bezirksliga 2“ und ist als Ersatz in der „Jungen 18-Bezirksklasse 2“ zusammen mit ihrem Bruder eingeplant.