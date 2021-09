Tischtennis 3. Liga : Damen der DJK in Langstadt auf verlorenem Posten

Holzbüttgen Die Frauen der DJK Holzbüttgen warten in der 3. Liga weiter auf den ersten Sieg. Nach dem Unentschieden zum Auftakt gegen Hannover waren sie in ihrem ersten Auswärtsspiel der Saison chancenlos.

Durch die anschließenden Niederlagen von Rachel Gerarts (1:3 gegen Janina Kämmerer), Valerija Mühlbach (1:3 gegen Alena Lemmer) und Jana Vollmert (0:3 gegen Wenna Tu) lag das DJK-Quartett bereits 0:5 hinten, ehe der erste Sieg gelang. Beim Stand von 2:5 verlor Gerarts gegen Lemmer mit 4:11, 8:11 und 6:11, so dass die Gesamtniederlage besiegelt war. Das Team aus Langstadt führt mit 6:0 Punkten und 18:2 Spielen souverän die Tabelle an und unterstrich erneut seine Titelambitionen. Zum ersten Mal in dieser Saison ließen sie allerdings überhaupt zwei Gegenzähler zu. Die Kaarsterinnen haben jetzt rund einen Monat Pause, um neue Kräfte zu sammeln. Erst am 31. Oktober steht beim TTC Grün-Weiß Fritzdorf das nächste Auswärtsspiel auf dem Programm.