Fußball-Halbzeitbilanzen Hohe Fluktuation auf Trainerposten beim FC Zons

Das lief schlecht Ganz andere Sorgen hat der FC Zons in der Defensive, nur die SG Kaarst und die SVG Grevenbroich haben mehr Tore kassiert als der FC. Vor der Winterpause klingelte es 54-mal im Tor von Patrick Pelikan und Simon Hesseln. „Wir machen in der Defensive zu viele individuelle Fehler. Vor mir und dem Team steht sehr viel Arbeit. Es ist nicht alles so gelaufen, wie sich das ein neuer Trainer vorstellt“, erklärt der Coach. Die schwierige Situation geht auch an den Spielern des FC Zons nicht spurlos vorbei. Nach zuletzt sechs Pflichtspielpleiten in Folge fehlt ihnen verständlicherweise das Selbstbewusstsein. „Ich bin als Trainer natürlich nicht der Einzige, der sich Gedanken macht, das gilt auch für den gesamten Verein. Wir müssen unsere Antworten auf dem Platz geben und das schaffen wir mit mehr Stabilität und Kompaktheit“, sagt Witold Kozielski.