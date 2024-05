Zweite Hockey-Bundesliga Nord Gegen Blau-Weiss geht wieder nichts für Schwarz-Weiß

Was ihn an der Niederlage bei Blau-Weiss besonders ärgerte, war, „dass die Kölner genauso gespielt haben, wie wir das erwartet hatten. Alle wussten, was kommt.“ Doch in der unruhigen Partie, in der sich die Schiedsrichter Stephan Peters und Jonas Reimann genötigt sahen, zwei Mal „Grün“, fünf Mal „Gelb“ und am Schluss ein Mal „Rot“ zu zücken, weil der Neusser Thore LangHeinrich seine wegen Meckerns erhaltene Gelbe Karte mit höhnischem Applaus bedacht haben soll, klappte wenig für den HTC.