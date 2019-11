Hockey : Diesmal ist der HTC nicht der Topfavorit

Neuss Hockey-Zweitligist Schwarz-Weiß Neuss startet am Sonntag beim starken Neuling DSD Düsseldorf in die Hallensaison.

Wenn in der 2. Hockey-Bundesliga West vor einer Hallensaison nach den Aufstiegsfavoriten gefragt wird, poppt fast reflexartig der Name HTC SW Neuss auf. Drei der sechs beteiligten Teams legen sich im Teamcheck auf hockey.de auch aktuell auf Schwarz-Weiß fest. Und warum auch nicht, die sympathische Fahrstuhl-Truppe aus dem Jahnstadion war im vergangenen Jahrzehnt stets ein todsicherer Tipp.

Das soll, bitteschön, auch in dieser Saison so bleiben, wünscht sich Trainer Matthias Gräber. Er sieht seine Mannschaft irgendwo zwischen Platz eins und drei, gibt aber zu bedenken: „Die Liga ist sehr ausgeglichen, hat keinen klaren Favoriten.“ Das Team, das in der vergangenen Saison recht unglücklich aus dem Oberhaus abstieg, hat in Tomasz Górny (DSD Düsseldorf), Patryk Pawlak (AZS AWF Poznan), Gräber (springt nur noch im Notfall ein), Kapitän Jan Mausberg (fällt mit einer Schambeinentzündung auf unbestimmte Zeit aus) und Jacek Kurowski, der sich unter seinem polnischen Nationaltrainer beim auch international beschäftigten Wiener AC auf die Hallen-EM in Berlin (17. bis 19. Januar 2020) vorbereitet, für die Rückrunde auf dem Feld aber nach Neuss zurückkehrt, entscheidendes Personal verloren.