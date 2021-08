Hockey : Schwarz-Weiß holt sich Hilfe aus Polen

Zwei, auf die der HTC SW Neuss auch in der kommenden Saison baut: Torhüter Konstantin Hayner und Routinier Ivo Otto (mit Maske). Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Die ersten Testspiele des Hockey-Zweitligisten HTC SW Neuss brachten Siege über Schwarz-Weiß Köln und den HC Essen. Doch fertig ist die neue Mannschaft von Trainer Matthias Gräber noch lange nicht. Unterstützung kommt aus dem Osten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Mit dem Heimspiel gegen den Neuling Bonner THV startet Zweitligist HTC SW Neuss am 5. September in die Hockey-Saison auf dem Feld. Bis dahin muss Trainer Matthias Gräber seine Mannschaft so weit haben, dass sie gewappnet ist für eine knüppelharte Spielzeit mit zwölf Klubs, unter denen sich im Crefelder HTC und dem Großflottbeker THGC auch zwei Absteiger aus der deutschen Eliteklasse befinden.

Und weil das Team nicht nur Cedric Heimbach, der seine berufliche Laufbahn nach abgeschlossenem Studium der Zahnmedizin in Münster vorantreibt, und Julius Fingerhut (pausiert) verloren hat, sondern in Ex-Weltmeister Sebastian Draguhn (Karriere-Ende) auch den überragenden Akteur der beiden vergangenen Jahrzehnte ersetzen muss, war Manager Stephan Busse gezwungen, sich auf dem Spielermarkt umzuschauen. Fündig geworden ist er abermals in Polen (siehe Info-Kasten). Ganz freiwillig sei das zwar nicht gewesen, „wir wollten eigentlich nicht mehr so stark auf Ausländer setzen“, doch in Deutschland Personal zu finden, sei im Moment eben ein bisschen schwierig.

Info Polen stehen an der Jahnstraße hoch im Kurs Polen-Connection I Bereits vor der Verpflichtung von Krystian Sudol & Co. setzte der HTC SW Neuss auf Spieler aus Polen. In der Saison 2018/2019 standen auf dem Feld und in der Halle in Jacek Kurowski, Patryk Pawlak, Torhüter Dawid Wrobel und Tomasz Górny kurzzeitig sogar mal vier Spieler aus den östlichen Nachbarland im Kader von Trainer Matthias Gräber. Polen-Connection II Nicht zu vergessen Philipp Weide, der, über seinen Vater seit 2013 mit einem polnischen Pass ausgestattet, im zarten Alter von 35 Jahren bei der Hallen-Weltmeisterschaft 2018 in Berlin gemeinsam mit Tomasz Górny das Viertelfinale erreichte und Vierter der Hallen-Europameisterschaft wurde. Und der ursprünglich mal als Torhüter an die Jahnstraße gekommene Marcin Pobuta ist dem Zweitligisten mittlerweile als Co-Trainer zu Diensten.

Mit Krystian Sudol (KS Pomorzanin Torun) waren sich die Neusser schon vor einem Jahr einig geworden. Der 23-Jährige, um dessen Verpflichtung sich der ehemalige Neusser Jacek Kurowski und der für die erste Zeit auch als Dolmetscher vorgesehene Co-Trainer Marcin Pobuta verdient gemacht hatten, wusste damals bei einem einwöchigen Probetraining zu überzeugen, wurde dann aber vom coronabedingten Lockdown gestoppt. Sein wichtigster Job in Neuss: Er soll, falls das überhaupt möglich ist, Sebastian Draguhn als Haupteckenschütze ersetzen. Dass er in Bartosz Zaworski (KS Warta Poznan) und dem ebenfalls erst 20-jährigen Gracjan Jarzynski (UKHT Start Gniezno) zwei Landsleute mitbringt, hält Busse für einen Vorteil. „Das erleichtert die Eingewöhnung.“ Das für sein Heimatland international tätige Trio macht sich direkt nach der B-Europameisterschaft im polnischen Gniezno (15. bis 21. August) auf den Weg ins Jahnstadion.

Einiges verspricht sich Busse auch von Rückkehrer Max Hubert (HC Heidelberg), der sich vor allem um die Organisation der Defensive kümmern soll. Seit den Abgang von Kapitän Gregor Steins vor sechs Jahren ist Schwarz-Weiß vergeblich auf der Suche nach einem Abwehrchef. Zudem soll der 23-Jährige gemeinsam mit Torhüter Konstantin Hayner, Spielführer Jan Mausberg, Ben Dammer, Thore und Finn Langheinrich, Tim Hagedorn sowie Samir Khelil eine tragfähige Achse für die nächsten Jahre bilden. „Denn auch wenn es noch kein Enddatum gibt“, Busse weiß, „es wird keine Ewigkeit mehr dauern“, bis für Ivo Otto, Abbas Haider, Carsten Merge und Mario Stümpel, die letzten verbliebenen Säulen aus längst vergangenen Erstliga-Zeiten, Schicht ist. „Und es kann auch für sie nur gut sein, wenn nicht mehr alle Last auf ihren Schultern liegt.“ Verpflichtungen wie die von Jan Göttig (18), der wie die Langheinrich-Brüder aus Wuppertal an den Rhein gekommen ist, weisen für Busse den Weg. „Dadurch erhöhen wir unsere Attraktivität für junge Spieler.“ Denn weil aus dem eigenen Nachwuchs auf absehbare Zeit kaum Zuwachs für die Zweitliga-Truppe zu erwarten ist, ist der HTC nach wie vor auf Hilfe aus der Region angewiesen. Dass das Team im Notfall nicht mehr auf die Geniestreiche Sebastian Draguhns vertrauen könne, werde sich auf lange Sicht vielleicht als Vorteil erweisen, hofft Busse: „Jetzt hat keiner mehr die Option, Basti einfach den Ball zu geben und zu sagen: ‘Mach’ mal!’“