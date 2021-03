Hockey : Zweitligist HTC steigt wieder ins Training ein

Neuss Die schon seit September 2019 laufende Saison der Zweiten Hockey-Bundesliga Nord soll nun Ende April endlich fortgesetzt werden. Die Neusser loben die Zusammenarbeit mit der Stadt.

Doch die wegen des von der Politik verhängten Lockdowns seit dem 2:1-Sieg am 25. Oktober 2020 beim Gladbacher HTC quasi beschäftigungslose Mannschaft von Trainer Matthias Gräber wollte natürlich unbedingt zurück aufs Feld. Und da für die Schwarz-Weißen als Bundesligist die in der Coronaschutzverordnung festgehaltenen Regelungen für den Spitzensport gelten und die aktuellen Temperaturen Hockey unter freiem Himmel wieder möglich machen, wurden sie beim Neusser Sportamtsleiter Uwe Talke vorstellig. Der hatte für die Belange des HTC ein offenes Ohr. Damit durften Ivo Otto, Konstantin Hayner & Co. bereits am Donnerstagabend wieder zum Schläger greifen. „Dass das so schnell geklappt hat“, findet Draguhn außerordentlich und lobt die gute Zusammenarbeit mit der Stadt. „So bleiben wir wettbewerbsfähig.“ Für die nötige Sicherheit sollen die hoffentlich bald in ausreichender Zahl erhältlichen Schnelltests sorgen. Denn Thomas Draguhn verhehlt nicht, dass er den so sehnsüchtig erwarteten Wiedereinstieg in den Trainingsbetrieb sehr zwiespältig sieht: „Auf der einen Seite ist da das nachvollziehbare Verlangen, endlich wieder seinem Sport nachgehen zu können. Auf der anderen Seite müssen Sicherheit und Gesundheit unserer Spieler stets an erster Stelle stehen.“