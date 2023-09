2. Hockey-Bundesliga Schon wieder ein Topspiel für den HTC Schwarz-Weiß Neuss

Das gilt ganz besonders am Wochenende mit den Partien am Samstag (Anpfiff 16.30 Uhr) auf der direkt am Grafenberger Wald gelegenen Anlage des Aufstiegsaspiranten DSD Düsseldorf und am Sonntag (17 Uhr) an heimischer Jahnstraße gegen den Neuling Aachener HC. In einer auch für ihn „extrem ausgeglichenen Liga“ sieht DSD-Coach Tobias Bergmann seine Jungs wieder unter den Top Vier. An der Gültigkeit dieser Einschätzung hat die 1:2-Niederlage zum Auftakt beim ebenfalls hoch gewetteten Nord-Vizemeister Schwarz-Weiß Köln nichts geändert. „Das Spiel war ein guter Gratmesser“, findet Gräber. „Das ist die Spitze der Liga, in der keine Mannschaft durchmarschieren wird wie in den vergangenen Jahren der DHC, Crefeld und Gladbach.“ Er zählt beide Teams aber zu den „Top-Aufstiegsfavoriten“, darum sei es besser, schon am Anfang der Saison gegen den DSD zu spielen. Mit Blick auf die Neuseeländer Ricky Hayward und Garrick du Toit sowie die Argentinier Tomas Larrinaga und Juan Cruz Agulleiro, die den mit jungen, nach zwei Jahren im Erstliga-Unterhaus aber mittlerweile erfahreneren Spielern gespickten Kader verstärken, stellt er fest: „Die müssen sich erst noch finden.“